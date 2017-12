Non ce l’ha fatta, Emilia Samuelli, la mamma del sindaco investita venerdì scorso.

Emilia Samuelli non ce l’ha fatta. La mamma del sindaco di Dello, Ettore Monaco, investita venerdì scorso, si è spenta nel reparto di prima rianimazione dell’ospedale Civile di Brescia. La 77enne era stata investita venerdì scorso verso le 19.30, mentre percorreva la strada provinciale 33 a Dello, da una Renault Twingo guidata da un 42enne, anch’esso residente a Dello.

Un lutto che lascia scossa l’intera cittadinanza: la signora Emilia era molto conosciuta in paese, non solo per essere la mamma del primo cittadino ma anche per aver gestito un negozio.