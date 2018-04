La piccola Nicole morta a soli 4 anni per una complicanza dovuta a un’otite ha aiutato un’altra bambina, un poco più grande a continuare a vivere.

E’ la scelta dei genitori della piccola, che hanno avuto la forza di donare i suoi organi.

Un’altra bimba aiutata

Come racconta Nuova Perifieria, l’intervento è stato eseguito venerdì 6 aprile all’ospedale Molinette di Torino. La bambina che ha ricevuto il fegato della piccola Nicole era in lista d’attesa da sette mesi ed era stata sottoposta ad alcuni interventi chirurgici a causa di una sindrome che ha colpito alcuni organi.

Già visitata da altri ospedali

Ma come è possibile che una bambina di 4 anni muoia per un’otite? Ancora non si sa cosa sia accaduto.

La bimba si è spenta a causa di un’infezione causata da un’otite. Secondo le prime ricostruzioni non è mancata una lunga trafila tra gli ospedali e il caso è stato segnalato dal Civile alla Procura. Per capire quanto accaduto la Regione ha fatto partire un Commissione di verifica composta da esperti clinici e gestionali che dovrà accertare la correttezza delle procedure effettuate dal personale medico dal momento della presa in carico della piccola.