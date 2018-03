Un progetto dal sapore ecosostenibile per promuovere la mobilità su due ruote, ridurre l’inquinamento e, di conseguenza, sostenere il benessere dell’intera comunità.

Mobilità ciclopedonale Roncadelle promuove il biciplan

In occasione del Consiglio di mercoledì è stato approvato il piano strategico «Biciplan», volto a sistemare e incrementare la rete viabilistica ciclopedonale del territorio. “Siamo convinti che la mobilità ciclabile e pedonale sia da incentivare per far sì che i nostri cittadini facciano sempre più movimento” – ha spiegato il vicesindaco Paolo Lucca. “L’utilizzo della bicicletta è uno strumento importante per adottare uno stile di vita sano e sostenibile, ma per promuoverlo serve una condizione fondamentale: dobbiamo a aprire e rendere percorribili le piste ciclabili. Per questo abbiamo incaricato un’azienda specializzata di redigere questo piano”.

