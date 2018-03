Mezzo pesante fuori strada ieri mattina sulla Strada Provinciale 11 a Verolanuova

Mezzo pesante fuori strada sulla Provinciale 11 è accaduto ieri mattina alle 9.15. Chiusa la strada per tre quarti d’ora per agevolarne il recupero.

Un mezzo pesante è andato fuori strada nella mattinata di ieri a Verolanuova. Oltre al camion trainante la cisterna carica di vino non sono stati coinvolti altri mezzi.

Attimi di paura per il conducente, un uomo sulla sessantina, che stava consegnando il carico ad una azienda locale. Mentre il mezzo pesante transitava sulla Provinciale 11, ai piedi del cavalcavia, si è trovato con la cisterna fuori dalla sede stradale. Ancora in corso gli accertamenti per stabilire la causa e la dinamica, per le quali non ci sono testimoni.

L’autotrasportatore è uscito illeso dalla cabina, mentre il suo mezzo si è fermato fuori strada sostenuto nella parte laterale del guard rail.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova e la Polizia Locale. Nessun problema alla viabilità che, in un primo momento è stata coordinata sulla provinciale stessa, e in secondo momento deviata, per la chiusura del tratto interessato, al fine di favorire il recupero del mezzo.

Nell’arco di poco più di un’ora tutto è tornato alla normalità.