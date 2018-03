Maxi tamponamento mortale nella galleria Covelo a Iseo. La sp510 è ancora bloccata dalle 16.30. La macchina dei soccorsi si è avviata subito dopo la chimata al 118 e la partenza del codice rosso.

Maxi tamponamento mortale in galleria Covelo a Iseo

Coinvolte 9 persone nell’incidente che ha bloccato la tengenziale che colega Iseo a Brescia e alla Valle.

Sembra che una delle auto coinvolte abbia fatto un sorpasso azzardato e ad alta velocità e che, non riuscendo a rientrare, si sia schiantata contro un camion proveniente dalla corsia opposta.

L’incidente

E’ successo alle 16.30 circa sulla sp510 all’altezza del confine fra Pilzone e Sulzano, nella galleria Covelo. L’allarme è scattato nell’immediato e le ambulanze sono partite in codice rosso.

Sul posto 4 ambulanze, 2 del Sccorso fraterno e una della Croce rossa di Palazzolo, in più l’elisoccorso da Brescia. Con loro anche i Vigili del fuoco di Brescia, la Polizia Stradale e le autogru dell’Aci di Iseo.

Tra le auto coinvolte anche due autoarticolati. Alcune vetture si sono letteralmente accartocciate e Vigili del fuoco e soccorritori hanno dovuto estrarre alcuni autisti dalle lamiere in galleria.

Dalle prime ricostruzioni sembra siano state coinvolte 9 persone di 18, 45, 41, 70 e 71 anni.

In ospedale

La prima ambulanza è rientrata a Ome alle 17.32 in codice giallo. Una è arrivata alla Poliambulanza alle 18.27 in codice rosso e l’elisoccorso è atterrato al Civile di Brescia sempre in codice rosso alle 18.59. Uno dei coinvolti è deceduto, mentre la missione dei soccorsi è ancora in corso.

Viabilità: strada chiusa

Traffico in tilt e strada chiusa. La Polizia Locale di Iseo è al lavoro per gestire il traffico. Le auto sono imbottigliate fra il centro di iseo e la tangenziale. Chiuso il tratto fra lo svincolo in uscita Iseo per chi scende dalla Valle e chiuso anche l’ingresso per chi vuole dirigersi a Nord.

Deviate verso Iseo le auto provenienti da Brescia.

Seguono aggiornamenti.