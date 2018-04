Nottata movimentata ma per fortuna senza persone gravi quella appena trascorsa.

Aggressione e un’incidente in città

La città è stata protagonista di un’aggressione in via Marchetti alle 22.17. Un uomo di 57 anni è stato fertito ma non è stato necessario portarlo al pronto soccorso.

Poco dopo un auto, con a bordo due ragazzi di 19 anni e una ragazza di 21, è finita contro un ostacolo. Sul posto la Croce rossa di Brescia che non ha dovuto portare nessuno in ospedale.

Incidente a Trenzano

Un 21enne è finito fuori strada a Trenzano attorno alle 6.23. Le operazioni di soccorso dei volontari di Travagliato non sono terminate ma sembra che l’uomo sia in codice giallo.

Malori e non solo

Dopo la mezzanotte si sono registrati due malori a Isorella, Brescia e a Morniga del Garda e un infortunio in un impianto lavorativo di Rezzato per un 33enne che è stato soccorso dall’ambulanza di Mazzano. L’uomo è stato portato in codice verde all’Ospedale di Desenzano.