Malore in strada a Pontevico nel pomeriggio: mamma e bimbo trasferiti in elicottero ai Civili

E’ stata colta da un malore in strada, la mamma era riversa a terra e teneva tra le braccia il suo piccolo di un anno

E’ successo poco dopo le 16.30 in via 28 Maggio a Pontevico. Dalle prime ricostruzioni una donna 35enne e suo figlio di un anno stavano per salire in bicicletta, quando improvvisamente è stata colta da un malore.

Avvistata a terra incosciente mentre teneva tra le braccia il piccolo è scattato l’allarme all’112 alle 16.37.

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca di Brescia, sezione di Pontevico, e l’autoinfermierizzata dell’Asst del Garda, raggiunte poco dopo dall’elisoccorso della base Hems di Brescia.

Trovata sveglia dal personale sanitario, non ricordava l’accaduto, e per questo lei e il bimbo sono stati trasferiti al Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia per accertamenti, dove sono giunti alle 17.30 circa.