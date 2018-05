Lite violenta tra due donne e parte anche una mazzata: il fatto è avvenuto nel centro di Chiari in pieno giorno.

Il fatto è successo martedì, poco prima delle 12. In piazza c’era il mercato e tante persone hanno assistito alla scena. La 25enne, che si trovava nella macchina davanti, non avrebbe gradito il colpo di clacson della donna ferma nella macchina dietro. Dalle parole all’aggressione fisica. Per finire poi con una mazzata. La clarense classe 1971 ha detto di aver sbagliato, ma che comunque sporgerà querela.

