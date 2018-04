Una brutta esperienza per il 18enne che ieri è stato protagonista di un piccolo incidente a Leno.

Leno, incidente

Uno schianto non fortissimo, fortunatamente, soprattutto visti tutti i fattori in gioco: il giovane ha tirato il freno a mano e si è schiantato contro un panchina in piazza Cesare Battisti, davanti alla fermata dell’autobus. Dalle immagini si vedono i curiosi che dal vicino bar sono usciti a controllare. Fortunatamente, nessun ferito.

Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco.