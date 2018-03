Laboratorio abusivo: scoperto e sventato dalla Locale di Travagliato. In un seminterrato di via Donatori di Sangue producevano vestiti senza autorizzazione.

Laboratorio abusivo: scoperto e sventato dalla Locale di Travagliato

Producevano in un laboratorio abusivo al piano seminterrato di una palazzina in via Donatori di Sangue.

Grazie ai controlli e all’attività operativa e d’indagine della Polizia locale, il Comune ha scoperto l’attività non autorizzata e ne ha ordinato la chiusura. Insospettiti dallo strano via vai al civico 2 di via Donatori, gli agenti della Locale ha avviato le indagini.

Passati in rassegna i documenti depositati in Comune e verificato che non erano mai state avanzate richieste di autorizzazione per la trasformazione dei locali in un laboratorio tessile, gli agenti sono intervenuti in concomitanza con l’Ats per le verifiche dirette.

L’attività quindi è stata subito bloccata e il seminterrato andrà svuotato.

