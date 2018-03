La comunità piange il pioniere del florovivaismo.

Lutto

Lutto a Moniga per Giuseppe Dester, 88 anni, storico imprenditore conosciuto in tutta la Valtenesi.

Nel 1974 ha fondato a Manerba la Dester Garden, è stato presidente per bne tre mandati dell’associazione dei florovivaisti bresciani e proprio dalla presidente Nada Forbici è stato definito “pioniere del florovivaismo”. Il suo impegno però non si è fermato qui: ha diretto per anni la cooperativa Flormercati e l’Unione delle cooperative bresciane, oltre ad essere stato tra i promotori dell’Unione dei consorzi agrari del lombardo-veneto. Importante il suo contributo per far conoscere nel panorama bresciano i benefici dell’aloe. Negli anni ’70 inoltre è stato sindaco di Moniga.

Funerale

Oggi alle 15 la chiesa di Moniga si è affollata di familiari, amici e parenti che hanno voluto dargli l’ultimo saluto. Presente anche il primo cittadino Lorella Lavo in veste istituzionale.