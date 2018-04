Dopo una giornata come quella di ieri, con un killer in fuga nel bresciano e altri due nel bergamasco, la nottata è stata tutto sommato tranquilla ma si è conclusa con l’ennesimo scontro in galleria a Iseo.

Investito un pedone e un ciclista

Alle 22.24 una donna di 21 anni che stava camminando per strada è stata investita a Ospitaletto in via Circonvallazione. La Croce verde di Ospitaletto e l’auto medica da Brescia sono arrivate in codice rosso ma la donna è arriva al Civile in codice giallo.

Alle 6.24 un ciclista di 44 anni è stato investito a Verolanuova. Sul posto i soccorsi di Dello che hanno accompagnato l’uomo all’Ospedale di Manerbio in codice verde.

Le altre emergenze della notte

Poco dopo le 21 un uomo di 37 anni si è ferito per strada a Darfo Boario Terme. Poco prima delle 23 due persone sono cadute a Brescia e Adro; avevano rispettivamente 40 e 41 anni e sono stati portati al S.Anna e all’Ospedale di Chiari in codice verde.

Dopo la mezzanotte malori anche a Provaglio e a Concesio ma nulla di grave.