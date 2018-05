Una notte tranquilla, con un solo rischio di intossicazione etilica a Lonato e uno da sostanze tossiche a Brescia.

Investito pedone a Palazzolo

E’ l’incidente più significativo della nottata. E’ successo alle 19.20 in via Molinara a Palazzolo, a carico di un 58enne, in codice giallo all’ospedale di Ome.

Altri episodi

A Concesio alle 22.45 circa si registra un auto-contro-auto, in via della Stella. Soccorsi per un 36enne, comunque non grave, ora ai Civili.

L’infortunio in via Borello a Bedizzole avviene in un impianto lavorativo, alle 22.45. Un codice verde.

Poi, un malore da parte di una 50enne sui binari alla stazione di Brescia, alle 00.26.

A Gussago poco prima delle 5 viene soccorsa una persona in autovettura, con modalità non nota.

Si registra in prima mattinata, alle 7.36, un auto-contro-moto a Desenzano, in via monte Croce. Ancora non diffusi i dettagli.

Intossicazioni

Una 25enne, un uomo di 38 e uno di 40. Questo il bilancio del rischio intossicazione di ieri alle 19.48 in via Panigada a Brescia. Un codice verde.

Alle 3.44 un’altra intossicazione, stavolta etilica, a carico di una 25enne a Lonato. Portata in codice verde a Desenzano poco dopo, è lei l’ultima della nottata.