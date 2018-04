L’incidente avvenuto a Capriolo poco prima delle 21.30 è l’episodio più significativo della nottata. Investite due ragazze di 15 e 16 anni, ma fortunatamente il codice rosso iniziale si è attenuato. Le due sono state portate al Civile.

Pedoni e ciclisti, cadute varie

Ora che la bella stagione è alle porte il rischio di investimento pedoni e ciclisti diventa necessariamente più alto.

A Orzinuovi alle 2.59 i soccorsi vengono allertati per una caduta da bici. Si tratta di un 63enne, caduto in via San Martino della Battagli e fortunatamente non grave.

Cade poi dalle moto un 38enne a Lonato, alle 6.39 in zona Campagna Sopra. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente.

Piccoli incidenti

Castelletto di Leno è teatro del fuoristrada di un 56enne, che mobilita la Stradale ma fortunatamente nessun mezzo di soccorso è necessario. Alle 20.45.

Un auto contro auto a Montichiari poco prima delle 9 coinvolge poi quattro persone. Risolto in un codice verde per una di queste.

Contemporaneamente a Rovato avviene un auto-contro-moto che coivnolge una 32enne, una 29enne e un 43enne. Nulla di grave, solo un trasporto in codice verde all’ospedale di Chiari per uno di loro.

Sembrava preoccupante invece il ribaltamento tra Comezzano e Cizzago, delle 21.20. Inizialmente segnalato come codice rosso, l’incidente si è risolto in nulla di grave per il 33enne e il 38enne coinvolti.

Altri episodi

Un’aggressione in via Trento a Brescia poco dopo le 21, ai danni di una 29enne. Fortunatamente, un codice verde.

C’è poi alle 2.47 il rischio intossicazione etilica di un 37enne in via Milano, a Brescia, ma nulla di serio.