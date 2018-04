Un sabato sera pasquale nella media, con qualche allarme per intossicazione etilica ma nessun caso grave registrato. In più, un incidente a due auto a Gargnano, che ha fatto registrare alcuni codici gialli.

Intossicazioni etiliche

Si comincia a Marcheno alle 21.30 circa, quando un 37enne chiama i soccorsi, ma si riprende e non viene trasportato in ospedale. Poi è la volta di Villnuova sul Clisi, dove un 15enne poco prima di mezzanotte non regge più l’etanolo in circolo. Nemmeno lui viene portato in ospedale.

Alle 3.34 di stamattina a Corte Franca tocca invece a una chiamata doppia: sono una ragazza di 17 e un ragazzo di 18 anni, non gravi. Almeno non quanto il codice giallo di Polpenazze alle 4, dove per un 24enne si temeva inizialmente il peggio. In contemporanea si registra a Coccaglio un codice verde, sempre per allarme intossicazione etilica.

Piccoli incidenti

Un contro-ostacolo a Limone inaugura la notte alle 20.50, senza per fortuna far registrare nessun ferito grave, solo una 23enne in codice verde.

Si teme a Sarezzo alle 21.20 per un 38enne coinvolto in uno scontro auto-moto: il codice rosso iniziale si converte però in un verde.

A Bogliaco di Gargnano alle 21.40 si registra poi un auto contro auto che coinvolge 6 persone, tra le quali un bimbo di 6 anni. Il massimo della gravità è un codice giallo. Sul posto, oltre alle ambulanze, la Polizia Stradale.

Altro: un’aggressione

L’aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte (00.39) e ha visto coinvolta una 39enne, in corso Cavour a Brescia.