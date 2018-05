Ancora non note le modalità e le dinamiche dell’infortunio grave occorso a Brescia ieri notte in via Canovetti, ai danni di un uomo di 52 anni.

Non sembrava un infortunio grave

O almeno, il codice di soccorso inizialmente per il codice verde. Che sembra essersi aggravato quando i soccorsi sono giunti sul posto e hanno valutato l’entità dell’infortunio. L’uomo è stato trasportato agli Spedali Civili.

Incidenti

Il primo avviene a Coccaglio, in via Esposito, poco prima della mezzanotte. Nel fuoristrada che ha allertato l’ambulanza c’erano un 17enne e un 18enne, nessuno grave nonostante l’allarme iniziale.

Un’ora dopo a Palazzolo sull’Oglio, un incidente di modalità ignota, coinvolto un 52enne portato in codice giallo all’ospedale di Chiari.

In via della Maggia a Brescia all’1 e 18, un incidente che coinvolge tre persone: 23 e 75 l’età delle donne, 27 quella degli uomini. Dalle prime informazioni ricevute sembra che nessuno sia stato trasportato in ospedale.

Alle 2 a Roncadelle in contro-ostacolo di un 28enne fa allarmare i soccorsi.

Alle 4.30 auto ribaltata a Rezzato, in via Paolo VI.

Altri episodi

Primo episodio un’aggressione in via Milano ai danni di un 54enne. Poi, alle 23.18 una chiamata per intossicazione etilica, coinvolto un 40enne, in via Fratelli Ugoni a Brescia. Non grave.

Una 31enne in via Sabotino all’1 e 20 chiama per intossicazione etilica, ma non era grave.

Alle due di notte si registra una caduta da bici in via Carmagnola a Chiari, poi a Manerbio il rischio intossicazione di una 17enne, fortunatamente non grave.