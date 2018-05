Incidenti nella notte e nelle prime ore del mattino ma anche intossicazioni e malori.

Incidenti

Il primo scontro è avvenuto alle 21.25 a Quinzano d’Oglio quando una ragazza di 28 anni è finita con la propria auto contro un ostacolo. Soccorsa da un’automedica e dall’ambulanza di Verola. E’ stata portata all’Ospedale di Manerbio in codice verde.

A Montichiari alle 22.32 ha avuto luogo un altro incidente con a bordo due uomini di 27 e 49 anni. La Croce bianca di Brescia ha condotto uno di loro all’Ospedale di Manerbio ma non è grave.

Sulla strada provinciale di Bagnolo Mella un ciclista di 50 anni stato investito alle 5.24. E’ stato portato alla Poliambulanza in codice giallo.

Altro incidente, contro ostacolo, a Niardo attorno alle 6.30. A bordo una donna di 58 anni che in questo momento è soccorsa in codice giallo dai volontari di Darfo Boario Terme.

Intossicazioni

Tre le chiamate per intossicazioni. Prima della mezzanotte un 22enne è stato soccorso a Brescia per il troppo alcool e poertato al Civile, a seguire un 38enne è stato portato all’Ospedale di Leno, attorno alle 3, per intossicazione da sostanze pericolose, mentre a Desenzano, alle 4.36, è stato un 35enne a stare male per il troppo alcool e a essere portato al Pronto soccorso.

Malori e altre emergenze

Una ragazza di 18 anni è stata soccorsa a Cossirano di Trenzano per una caduta ed è stata portata al Civile e un 22enne è si è ferito durante uno scontro di gioco in un campo sportivo di Bedizzole ed è stato portato all’Ospedale di Gavardo. Nessuno dei due è grave.

Molto grave invece una donna di 54 anni soccorsa e portata all’Ospedale di Desenzano alle 22.30 circa. Si è sentita male in via Cassiano a Desenzano.