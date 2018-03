Un incidenti nella notte ma anche un’aggressione a Desenzano.

Incidenti

A Montichiari lo scontro fra due auto è avvenuto alle 22.14 in via Madonnina. A bordo un vent’enne e una 39enne che sono stati portati all’Ospedale di Montichiari e non hanno nulla di grave.

A Brescia una 20enne e un 25enne si sono scontrati in auto attorno alle 23.08. Anche loro non erano gravi e sono stati portati al Sant’Anna.

Aggressione

Poco prima delle 23 a Desenzano è stato registrato un evento violento; un 19enne è finito al pronto soccorso in codice verde accompagnato dai volontari di Calvisano.

Le altre richieste di soccorso

Alle 21.26 un ragazzo di 16 anni è caduto a Sirmione ed è stato portato all’Ospedale di Desenzano. Alle 22.49 un 19enne è finito a terra dopo uno scontro di gioco ed è stato portato all’ospedale della cittadina dai volontari di Rovato.

Poco prima della mezzanotte una donna di 47 anni è stata male a Quinzano d’Oglio. E’ stato necessario l’intervento dell’auto medica da Brescia insieme alle Croce Bianca. E’ stata portata all’Ospedale di Manerbio ma non è grave.