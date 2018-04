Vari incidenti dopo la mezzanotte e non sono mancati anche gli scontri fra auto.

Incidenti

Alle 2.35 un’auto si è ribaltata a Gardone. A bordo un uomo di 32 anni che è stato soccorso dall’ambulanza di Gardone Val Trompia e dall’automedica ed è stato condotto al Civile. Non è grave.

Alle 4.41 un altro ribaltamento, questa volta a Orzinuovi, ha coinvolto tre uomini di 29,35 e 36 anni.Sul posto la Polizia Stradale, automedica, e due ambulanze che hanno porato i feriti, lievi, all’Ospedale di Chiari.

Le emergenze prima della mezzanotte

A inaugurare la notte un’intossicazione etilica di un 48enne a Sirmione a cui ha fatto eco un’intossicazione da sostanze pericolese a Brescia per una persona di 47 anni.

Alle 21.33 l’impianto sportivo di Montichiari ha fatto da teatro a un’infortunio di un 52enne portato all’Ospedale di Montichiari ma non è grave. Alle 22.28 a Flero, un uomo di 65 anni ha avuto un malore ed è stato soccorso dall’ambulanza del paese che lo ha trasportato al Poliambulanza in codice verde.

e nelle prime ore della giornata

Malore da codice rosso per un 81enne che è stato soccorso a Desenzano dalla Cri di Calvisano e dall’automedica e portato all’Ospedale di Desenzano in codice verde. Malore anche a Brescia ma per un bambino di 3 anni portato al Civile Pediatrico. Sta bene.

Due emergenze anche in altrettanti impianti lavorativi: un uomo di 52 anni ha subito un infortunio a Lonato ed è stato portato all’Ospedale di Desenzano dai volontari di Bedizzole; un uomo di 52 anni è caduto da una scala a Capriano del colle e soccorso dall’ambulanza di Flero che l’ha portato al S.Anna.