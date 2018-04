Vari incidenti dopo la mezzanotte e alcuni malori.

Incidenti

Il primo si è registrato a Gottolengo all’1.25, quando un’auto è andata fuori strada, ma non si sa chi fosse a bordo né quali siano state le conseguenze. Probabilmente non gravi.

A Roncadelle due auto si sono scontrate in via Ghislandi. A bordo c’erano una 30enne e un uomo di 47 anni e uno dei due è stato portato dall’ambulanza di Roncadelle al S.Anna in codice verde.

In città invece si sono registrati due incidenti, uno dopo l’altro, poco dopo le 4 del mattino. Il primo, in via Cefalonia, ha coinvolto due auto ma nessuno è stato portato all’ospedale, mentre nel secondo un’auto si è imbattuta contro un ostacolo. A bordo due vent’enni, uno dei quali finito al pronto soccorso del Poliambulanza. Alle 5 altro scontro fra auto, sempre in via Cefalonia, con un conseguente viaggio in pronto soccorso per un ragazzo di vent’anni.

Malore sul posto di lavoro

Un uomo di 50 anni è stato male all’interno di un’azienda di Passirano. Per lui sono stati chiamati automedica e la Croce verde di Ospitaletto che l’ha condotto all’Ospedale di Ome in codice giallo. Un’altro malore è stato registrato a Desenzano per un uomo di 52 anni.