Attorno alle 16.30 in un’azienda di Castelcovati è scattato l’allarme per un uomo di 60 anni.

Infortunio

Per ora non si conoscono i dettagli di quanto accaduto se non che la natura dell’infortunio sarebbe uno “schiacciamento”. Il fatto è avvenuto in via del Donatore, alla Coim, officina meccanica che si occupa di progettazione e realizzazione di forni a gas per riscaldo billette per l’estrusione di rame, ottone e alluminio.

Ferito

E’ rimasto ferito un uomo di 60 anni. Inizialmente l’infortunio era dato in codice rosso ma poi è fortunatamente passato al codice giallo.

Sul posto i Carabinieri, l’ambulanza da Rovato, l’automedica da Brescia, due unità dei Vigili del fuoco e l’Asst.