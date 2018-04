Notte di sangue nella bassa, dove, a Bagnolo mella ha perso la vita una donna di 43 anni.

Aggressioni a Brescia

Un’altra notte di aggressioni a Brescia iniziata quasi all’una di notte in via Valle Camonica ai danni di un 38enne portato al Sant’Anna in codice verde. Più tardi, in piazzale Roncalli, ad essere coinvolte sono state due ragazze di 22 e 25 anni. Alle 4.23 in un uomo di 50 anni è stato portato alla Poliambulanza.

Incidente a Breno e altre emergenze

Alle 22.37 un uomo di 54 anni è caduto dalla moto a Breno; è stato portato all’Ospedale di Esine dai volontari di Darfo Boario Terme, in codice verde.

A Montirone una donna di 54 anni è stata portata all’Ospedale di Manerbio dopo essere caduta per strada e sono stati registrati anche due malori a Brescia e a Sirmione.