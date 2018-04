Un incidente in tangenziale che fortunatamente non si è risolto in nulla di grave, oltre a qualche piccolo episodio stradale, e qualche intossicazione.

Incidente in tangenziale

E’ successo ieri sera intorno alle 22, e ha coinvolto due auto e un 33enne e un 64enne, nessuno dei due grave. Sul posto Stradale e Vigili del Fuoco.

Altri piccoli incidenti

Si comincia a San Polo alle 20.30 con l’investimento di un pedone. In ospedale in codice verde una 36enne.

Alle 23.30 in via Turati, un altro incidente di modalità non nota, che vede coinvolti un 23enne e un 27enne.

A Iseo poco dopo l’una di stamattina cade dalla moto un 23enne, trsportato in codice verde in ospedale a Ome.

Intossicazioni etiliche

Succede poco prima di mezzanotte in via Pietro Bulloni a Brescia. Non sono noti i dettagli sulla gravità e sull’identità della persona soccorsa.

Alle 2,16 un 43enne in via Domenico Viotto a Brescia viene soccorso e portato al Sant’Anna in codice verde.