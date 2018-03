Incidente in galleria Iseo: è il quarto in otto giorni. Il codice rosso è scattato alle 20 dalla curva nel tunnel sulla sp11, ma poi si è trasformato in verde e giallo. Coinvolte tre auto.

Un altro codice rosso nelle gallerie di Iseo. E’ il quarto nel giro di otto giorni. Il terzo, avvenuto martedì, ha strappato la vita a Braian Morandi, 19enne di Paratico.

E’ successo alle 20 nel tunnel Iseo sulla sp11, proprio sulla curva dove ha perso la vita Braian. Coinvolte tre auto, di cui due si sono scontrate frontalmente. Al volante di queste due un uomo di 53 e uno di 57 anni. Le ambulanze sono in partenza per il nosocomio in codice giallo e verde. Sembra che il terzo autista, un 40enne, non abbia riportato traumi.

La chiamata al 118 è arrivata alle 20 e subito è scattato il codice rosso, ma sembra non ci siano feriti in fin di vita o con ferite molto gravi, per fortuna.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Iseo e i soccorritori della Croce rossa di Palazzolo e Adro con due ambulanze. Inoltre è partita anche un’auto medica dalla bergamasca. La missione è ancora in corso.

Con loro anche i Vigili del fuoco di Brescia e l’Aci soccorso stradale di Iseo per rimuovere i mezzi incidentati.