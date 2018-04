Incidente in Brebemi alle 16.58 nel tratto di strada fra il casello di Chiari Ovest e Calcio.

L’autista del mezzo pesante è morto.

Camion fuori controllo

Il camion con rimorchio stava viaggiando da Milano verso Brescia quando ha invaso la corsia opposta. Le ragioni saranno verificate nelle prossime ore dalla Polizia Stradale di Chiari che si trovava sul posto per i rilevamenti del caso, assieme ai Vigili del fuoco di Chiari, alla Croce rossa e all’elisoccorso.

Morto il conducente

L’uomo a bordo del mezzo è morto. Per ora non se ne conosce l’identità ma aveva 55 anni ed era originario di un paesino in provincia di Udine.

Dopo essere finito della careggiata opposta il camion si presentava con il trattore del motore completamente distrutto.

(video di Marcelo Problete)

Traffico

Ripercussioni sul traffico dell’A35, che è rimasta congestionata fino a diverse ore dopo l’incidente.

Alle 20 erano ancora in corso le operazioni per liberare le carreggiate e due corsie verso Milano sono state chiuse.