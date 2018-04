Incidente in autodromo a Castrezzato. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata l’eliambulanza.

Incidente in autodromo

Si tratterebbe di un incidente “fuori strada” secondo quanto riportato da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). Il sinistro all’autodromo di Franciacorta è avvenuto poco dopo le 15.30 durante un campionato internazionale. Tutte le procedure di soccorso sono state rispettate.

Il sinistro

Direttamente dall’Autodromo hanno spiegato quanto accaduto e come la macchina dei soccorsi sia stata attivata immediatamente. Il sinistro è avvenuto durante la fase di partenza di una delle gare della giornata. Alla partenza, precisamente alla quarta curva, il centauro in terza posizione è finito rovinosamente sull’asfalto. Dal noto impianto sportivo hanno immediatamente innescato la macchina dei soccorsi. In meno di un minuto i medici hanno iniziato ad agire sull’uomo, un tedesco che sembrava, nonostante la brutta caduta, comunque ben rispondere agli stimoli dei dottori. Sul posto, per garantire un servizio più celere e con tutte le cure necessarie, è immediatamente arrivata l’eliambulanza. L’uomo rimasto coinvolto nell’incidente è infatti stato trasportato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia.