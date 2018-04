Incidente sull’A4 fra Rovato e Palazzolo.

Ancora scontri in A4

Alle 21.06 due auto si sono scontrate. Per ora non si conoscono i dettagli se non che sul posto sta arrivando l’Ambulanza da Capriolo. La chiamata è in codice giallo, dunque gli automobilisti non dovrebbero essere gravi

Traffico

Nonostante lo scontro non sia grave il sito di Autostrade per l’Italia segnala rallentamenti in direzione Trieste al chilometro 201.3