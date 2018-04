Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio

Coinvolti un pulmino per trasporto disabili e un mezzo pesante

Il pulmino per trasporto disabili stava per uscire al casello di Pontevico ma all’altezza della penultima piazzola è entrato in collisione con un mezzo pesante

Lo scontro tra il pulmino per trasporto disabili e un mezzo pesante è avvenuto sull’autostrada A21 poco dopo le 14.30

Mancavano circa 300 metri alla rampa di uscita al casello di Pontevico, ma il pulmino per trasporto disabili non è riuscito ad imboccarla. Proprio all’altezza dell’ultima piazzola di sosta, in direzione Cremona, è entrato in collisione con un camion.

L’allarme all’112, numero unico emergenza, è scattato alle 14.41. Sul posto sono stati inviati i Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova, il Mezzo di Soccorso Avanzato 1 dell’Asst del Garda e le ambulanze della Croce Bianca di Brescia, sezione di Pontevico, e del Dominato Leonense di Leno. In supporto è giunto il personale sanitario dell’elisoccorso di Verona, in quanto l’elicottero della base Hems di Brescia era impegnato in altra missione.

Le persone coinvolte nel sinistro sono quattro tutte in stato di coscienza

Due di queste sono state trasportate all’ospedale di Manerbio, una in codice verde e una in codice giallo arrivate entrambe nel nosocomio poco prima delle 16.

Il personale dell’elisoccorso veronese è invece rientrato alla propria base, dopo aver collaborato a rendere stabili per il trasporto le condizioni delle due persone trasferite con le ambulanze al Pronto Soccorso di Manerbio.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Cremona presenti sul posto sia per i rilievi del caso che per la gestione della viabilità.

Per l’accaduto è stata avvisata anche l’Ats di Cremona.