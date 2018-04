Grave incidente in A21 attorno alle 5 di questa mattina e ancora si registrano code nella bassa.

Incidente

Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e 5 persone. Una delle persone soccorse è stata portata in codice rosso al pronto soccorso. Per gli altri passeggeri e autisti le condizioni non sembrerebbero gravi e l’urgenze è fra il giallo e verde.

Code tra Manerbio e Pontevico

Ci sono code ci 4 chilometri fra Manerbio e Pontevico per lo scombero della strada.

Sul posto erano intervenute numerose ambulanze e i Vigili del fuoco.