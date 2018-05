Notte decisamente movimentata sulle strada soprattutto a causa dell’incidente mortale avvenuto a Pontevico, ma non è stato l’unico incidente sulle strade.

Incidente a Rezzato

All’una e trenta sulla provinciale di Rezzato un auto si è ribaltata. A bordo un uomo di 23 anni e una persona di 40. Sul posto sono arrivate due ambulanze da Mazzano e un’automedica da Brescia in codice rosso. Dopo le prime medicazioni le due persone sono state portate in Poliambulanza in codice giallo.

Aggressione in un’azienda di Calcinato

In un impianto lavorativo di via Gavardina Sopra, un uomo di 57 anni è stato aggredito poco prima delle 2 del mattino. Le ragioni per ora sono sconosciute. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale di Desenzano e non è in gravi condizioni.

Le altre emergenze

Due le intossicazioni etiliche registrate nella notte del primo maggio: a Rodengo Saiano per un 37enne portato all’Ospedale di Iseo e a Piancogno per un sessantenne portato a Esine.

Le chiamate al 118 sono state poi di diverso tipo: una caduta di una ragazza di 19 anni a Clusane d’Iseo, emergenze da Brescia per ragioni non note e un malore di un 59enne a Lonato del Garda.

Ben più grave sembra essere la caduta di una donna di 87 anni a Moniga del Garda. Erano le 6.50 ed è stata portata all’Ospedale di Desenzano in codice rosso.