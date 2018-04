(foto: archivio)

E’ rosso il codice dell’incidente a Carpenedolo di questa mattina, poco dopo le 5.

Incidente a Carpenedolo

Registrato come “contro ostacolo”, l’incidente ha provocato la corsa dell’ambulanza, con a bordo una donna 32enne. Da via Fusetto è stata trasportata dritta in Poliambulanza. Le sue condizioni non sono ancora note.

Altri piccoli incidenti

Si comincia alle 20.40 a Pisogne, con l’investimento di un pedone. In ospedale in condizioni non gravi un 73enne. Alle 21.20 circa vengono allertati i soccorsi per un evento violento in via Cremona a Brescia. Circostanze ancora ignote, in ospedale un 16enne, non grave.

A questo segue, alle 22.30, un altro evento violento in via Matteotti, che coinvolge una 52enne, anche lei in codice verde.

Alle 23, un auto-contro-auto a Rovato mobilita la Stradale e l’ambulanza, che fortunatamente rimane in codice verde. COinvolti una 21enne, una 23enne e un 39enne.

Stessa dinamica a Concesio in Viale Europa, dove sono coinvolti un 24enne e una 28enne. A Vestone un ribaltamento registrato alle 2.29, riguarda un 22enne.

Poi, poco prima delle 4 in via Anelli a Desenzano, un’aggressione. Portato in codice verde un 21enne. Quasi contemporaneamente a Cologne un 24enne e un 30enne vengono controllati in seguito a una rissa.

La notte si conclude con un fuori-strada a Cazzago alle 8, che non lascia nessun ferito.

Intossicazioni

All’1.30 di questa mattina cominciano le intossicazioni. La prima, un 22enne che chiama i soccorsi in seguito a assunzione di sostanze pericolose, non sappiamo se casuale o volontaria. In via Tadini. Segue la chiamata di un suo coetaneo a Corte Franca per lo stesso motivo, poco prima delle 2. Il primo, non grave, il secondo portato a Ome in codice giallo.

A Berlingo alle 2.46 segue un’intossicazione etilica ai danni di un 20enne. Un 21enne poi a Borgosatollo poco dopo le 5. Entrambi non gravi.