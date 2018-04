Nessuno episodio grave per stanotte.

Incidente a Bagnolo e altri

A Bagnolo Mella alle 21.06 un auto contro auto mobilita i soccorsi. Sono cinque le persone, una donna di 26, un uomo di 27, uno di 30, uno di 51 e una persona le cui generalità non sono note. Nessuno grave fortunatamente, benché i soccorsi fossero stati inizialmente allertai per un codice rosso.

Poco prima di mezzanotte a Darfo Boario Terme, una caduta da moto per un 23enne, ora in ospedale a Esine in condizioni non gravi.

A Castrezzato poi, alle 00.20, una 26enne è portata in ospedale, non grave, per un contro-ostacolo.

Alle 00.27 a Iseo un ribaltamento d’auto in via Bernardo di Luigi, a carico di una 43enne, non grave.

A Edolo alle 3.17 contro-ostacolo per un 39enne, in via Marconi.

Infine poco prima delle 8 a Barghe viene investito un ciclista, la dinamica non è ancora nota.

Intossicazioni

La prima intossicazione è a Cazzago san Martino alle 21.06, e ha coinvolto due persone di 22 e 23 anni.

A Calvisano intorno alle 24 un 28enne chiama i soccorsi per intossicazione etilica e finisce in ospedale a Montichiari.

A Bedizzole a mezzanotte e mezza, un 19enne allerta i soccorsi per intossicazione etilica.

Poco prima delle 4 in via Branze a Brescia intossicazione etilica per un 18enne, nulla di grave.

Aggressioni e eventi violenti

A Leno un evento violento alle 23.44 coinvolge un 44enne. Ora è in ospedale a Manerbio, non grave.

Alle 23.48 altra aggressione in piazza della Loggia, che ha coinvolto un 52enne.

Poco dopo la mezzanotte a Brescia avviene una rissa in via De Giuli. In ospedale in codice verde un 24enne, interviene la Polizia di Stato.

Sono le 00.20 quando i soccorsi vengono allertati per aggressione in via Elia Capriolo a Brescia, ai danni di una 41enne.

Aggressione ai danni di un 32enne a Brescia in via Carlo Donegani, poco prima delle 2.