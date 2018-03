E’ successo alle 4 di questa mattina: un incidente a 5 feriti, generato dallo scontro tra due auto.

Altri incidenti

Oltre a questo non si registrano grossi incidenti. Alle 21.41 a Nuvolento la notte comincia con un ribaltamento di auto. La Polizia stradale e i vigili del fuoco vengono subito allertati, ma non compare nel registro delle chiamate ai soccorsi una chiamata all’ambulanza. La circostanza è ancora da chiarire.

A Pompiano alle 21 avviene invece un brutto ribaltamento: le due ragazze di 17 e 21 anni vengono condotte d’urgenza in ospedale, in codice rosso.

Molto meno gravi fortunatamente le tre persone di 42, 54 e 78 anni coinvolte a Botticino in un altro incidente. Un ciclista di 22 anni viene investito poco dopo in via Sorbanella a Brescia.

Grosso spavento poi per una 67enne di Iseo, che in via Martiri della Libertà finisce con l’auto fuori strada. Questo, alle 2.30.

Ma ecco che solo un’ora dopo, alle 3.30, avviene l’incidente in tangenziale Brescia-Concesio: due auto che si scontrano, probabilmente il panico, ma nessun ferito medio o grave. Quel che stupisce è il coinvolgimento, insieme a un 16enne, un 17enne, un 18enne, un 22enne, di un ragazzino di 7 anni.

Intossicazioni moderate

Una 21 enne a Erbusco inaugura la serata, iniziata alle 21.40, con la chiamata ai soccorsi per intossicazione etilica. La segue a ruota un 44enne in via Gramsci a Brescia.

Ma San Patrizio sembra averne risparmiati molti, perché la notte scorre tranquilla fino all’1 e mezza, quando una 44enne chiama da Sarezzo per il troppo alcool in corpo.

Conclude la notte Erbusco, alle 4: coinvolta una 21enne.

Eventi violenti

Ghedi chiama i soccorsi per un’aggressione ai danni di una donna: ha 43 anni. Questo succede poco prima di mezzanotte, e bisognerà aspettare un’altra ora e mezza per il registrarsi di un evento violento: siamo a Brescia in via Abbazia, coinvolto un 23enne.

Ma nello stesso momento la violenza sta esplodendo anche altrove. A Concesio e a Vestone si registrano altri due eventi violenti, che concludono la serie di episodi del genere, per questa nottata.