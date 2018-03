L’incendio ha avuto luogo in via Trento 4 a Trenzano, tra l’incrocio del semaforo e il municipio, in una villetta bifamiliare.

Il tetto ha preso fuoco

La casa è recentemente ristrutturata, e nonostante la doppia intercapedine il tetto ha preso fuoco.

Nessun ferito nell’incendio a Trenzano

Le due famiglie residenti sono state tratte in salvo. Non c’è stato nessun altro ferito.

Sul posto

Sul posto i Carabinieri di Trenzano e di Chiari, oltre ai Vigili del fuoco di Brescia e di Chiari. E’ stata bloccata la viabilità del centro, cosa che non ha provocato nessun disagio perché il traffico è stato deviato su via Trento e su via san Gottardo.