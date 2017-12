Imprenditore disperato chiede aiuto alla Magistratura.

Accorato appello

“Non ce la faccio più. Voglio essere ascoltato da un magistrato perché mi stanno istigando alla violenza. Ho paura di fare una brutta azione e voglio essere ascoltato dalla Magistratura prima di commettere un brutto gesto. Ho paura di me stesso perché sto andando fuori di testa”.

Questo in sintesi l’accorato appello e lo sfogo di Angelo Tiseo, ex titolare di un’azienda di Bagnolo Mella.

