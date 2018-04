Gravi ustioni sul corpo: in ospedale l’ex vicecomandante dei vigili di Chiari Mirko Pagani.

L’incidente domestico è accaduto ieri mattina. Pagani, ex vicecomandante del Corpo di Polizia Locale di Chiari, ha riportato diverse ferite sulle mani e sulle braccia. Il 44enne, originario di Urago, si trovava nella sua casa situata nella campagna di Chiari, in zona San Giovanni. A quanto pare all’origine di tutto ci sarebbe una stufa, ma la dinamica è ancora da chiarire. L’uomo ora è ricoverato con gravi ustioni al Civile di Brescia in Rianimazione.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.