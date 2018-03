Ghiaccio fatale: schianto ieri sera tra due mezzi sul ponte dell’Oglio a Pontevico

Ghiaccio sul ponte dell’Oglio che collega Pontevico e Robecco d’Oglio. E’ questa la causa dell’incidente in cui sono state coinvolte tre persone tutte trasferite in ospedale

E’ accaduto alle 19.30 circa. Il ghiaccio è stata la causa dello schianto tra due mezzi sul ponte dell’Oglio della SS45Bis al confine tra Pontevico e Robecco. Coinvolti nell’incidente un pick up e un furgone.

Alla guida del Pick Up il pontevichese Rolando Ferrari di 65 anni, molto conosciuto in paese in quanto titolare del bar centrale, che stava rientrando con il nipote 14enne da Cremona.

Nonostante il 65enne procedesse a velocità moderata una volta giunto sul tratto ghiacciato ha perso il controllo del mezzo. Invani i tentativi di evitare l’impatto con il furgone guidato da un 29enne, C.R. le sue iniziali, che sopraggiungeva da Pontevico in direzione Robecco.

L’allarme ai soccorsi è scattato alle 19.35 e sul posto sono intervenuti tempestivamente Vigili del Fuoco di Verolanuova, le ambulanze dei volontari della Croce Bianca di Pontevico e del Gruppo verolese volontari del soccorso, e all’autoinfermierizzata dell’Asst del Garda.

A coordinare la viabilità e a garantire la sicurezza sulla scena del sinistro i Carabinieri di Verolanuova.

Nonno e nipote sono stati trasferiti in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, stesso codice per il trasferimento del giovane in Poliambulanza.

L’aggiornamento di pochi minuti fa avvenuto con la famiglia di Rolando conferma che il nipote è stato dimesso nella mattinata e il barista pontevichese resterà invece ancora in osservazione presso il nosocomio cittadino.