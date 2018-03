Furti in villa a Palazzolo: ladri in fuga con pelliccia e contanti. I due colpi sono stati compiuti domenica in pieno giorno.

Furti in villa a Palazzolo Ladri in fuga con pelliccia e contanti

Due episodi che hanno fruttato bottini da migliaia di euro. Probabilmente si tratta della stessa banda, visto che entrambe le ville sono state prese di mira domenica pomeriggio. Una sul confine con Palosco: qui i ladri hanno trovato e aperto la cassaforte. L’altra vicino alla stazione.

Colpi di arma da fuoco

In un altro caso un palazzolese per mettere in fuga i ladri che stavano cercando di entrargli in casa ha sparato. L’uomo ha ricevuto due visite in meno di un mese.

Ulteriori dettagli e le interviste alle vittime sul numero di ChiariWeek in edicola oggi, venerdì 23 marzo.