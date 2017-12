Nel pomeriggio di ieri Gambara è stata protagonista di un tragico incidente. Il frontale nella bassa ha coinvolto tre persone: 26, 63 e 83 anni.

Frontale nella Bassa Paura per un 83enne

La Polizia sta ancora indagando sull’accaduto. A quanto emerso, in via Brescia il giovane alla guida della sua auto si sarebbe schiantato contro un’altra vettura sulla quale viaggiava un 83 enne. Le due auto hanno poi urtato una terza. L’83enne è parso subito grave. Fortunatamente, con il passare del tempo, le sue condizioni sono ritornate stabili ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Montichiari. Oltre alla Polizia, allertati anche i Vigili del Fuoco di Brescia.