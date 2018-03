Fonderia Travagliato: i cittadini si rimobilitano contro i fumi. Dopo numerose segnalazioni, i residenti delle vie limitrofe alla fabbrica hanno chimato i carabinieri.

Fonderia Travagliato: i cittadini si rimobilitano contro i fumi

Si sono mobilitati (di nuovo) contro i fumi e gli odori molesti della fonderia di via Brescia. Hanno chiamato i carabinieri e Legambiente.

“Da anni i cittadini che abitano vicino alla Regali-Montini di Travagliato sono costretti convivere con una situazione di inquinamento continuo e che tante volte è davvero insopportabile”. Così ha dichiarato il presidente di Legambiente Franciacorta, Silvio Parzanini.

“Oggi dalle 14 alle 17 il fumo e la puzza hanno fatto uscire dalle case i cittadini per far sentire per l’ennesima volta la loro indignazione per una problematica che non viene risolta dalle autorità competenti”, ha concluso.

I cittadini hanno allertato la vicina stazione dei carabinieri, che sono tempestivamente intervenuti verificando concretamente la situazione.

Legambiente ha dichiarato inoltre che “nei prossimi giorni intensificherà la sua iniziativa sia in sede legale che con la mobilitazione dei oltre mille cittadini abitanti nei pressi della fonderia e costretti a stare chiusi in casa per sfuggire all’inquinamento che grava sulla zona”.