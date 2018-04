Fausto Pagani è tornato a casa, nella sua Dello.

Fausto Pagani

Dopo un giorno e mezzo, nella tarda serata di venerdì è tornato a casa Fausto Pagani, 53enne di Dello. Giovedì mattina non si era presentato al lavoro e il fratello Sergio, insieme ai suoi familiari, aveva sporto denuncia ai Carabinieri di Dello. Per un giorno e mezzo non ha dato notizie di sè, salvo poi presentarsi nella tarda serata di venerdì a casa. A quanto pare si è trattato di un allontanamento volontario.