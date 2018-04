Fausto Pagani è scomparso da Dello.

Scomparso Fausto Pagani

Da ieri mattina non si hanno più sue notizie: Fausto Pagani, 53 anni, è scomparso da Dello. Ieri mattina, come succede da 30 anni a questa parte, avrebbe dovuto presentarsi alla pasticceria Pagani dove lavora insieme al fratello Sergio. Ma ieri al lavoro non è mai arrivato. Le ultime persone che l’hanno visto nel suo paese Natale l’hanno visto alle 6 ieri mattina, dove Fausto era pronto a prendere il pullman in direzione Brescia. Ma da quel momento non si hanno più sue notizie

La ricerca della famiglia

I suoi familiari hanno fatto subito la denuncia ai Carabinieri di Dello:” Ieri mattina ho provato a chiamarlo più volte ma il suo telefono era spento – ha raccontato il fratello Sergio – Ho poi trovato la sua bicicletta vicino al campo sportivo, dove c’è la fermata per il pullman che parte per Brescia. Non ha la patente ed è partito senza documenti”. Su Facebook è stata messa la sua foto e i recapiti telefonici della famiglia. Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare il numero 030-9718819 oppure il numero 339-7319779