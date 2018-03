Esplode tubo in via Marconi vicino alle Vele.

L’accaduto

Intorno alle 18.50 di oggi giovedì 8 marzo è esploso un tubo in via Marconi a Desenzano del Garda, di fronte a Bacco Tabacco, vicino al centro commerciale le Vele.

Il motivo

Acque bresciane che è la società che sta eseguendo i lavori in via Marconi, ha eseguito un test della pressione su un tubo che non è andato a buon fine ed è esploso sporcando un paio di auto nelle vicinanze.

Un grande spavento

Pensavano si trattasse di una bomba, l’esplosione è stata forte e le persone che si sono trovate in zona alle 18.50 hanno preso un grande spavento. Fortunatamente nessun ferito.

Il sindaco sul posto

Sul posto a verificare quanto accaduto anche il primo cittadino. “Si è trattato di un guasto tecnico che ha portato a un’esplosione. Fortunatamente nessun ferito – ha affermato il primo cittadino desenzanese Guido Malinverno -. In principio si è pensato potesse essere qualcosa di molto più grave, per fortuna non è così”.

Messa in sicurezza della strada

Sono in corso gli accertamenti e le manovre per ripristinare la sicurezza della strada da parte dei vigili del fuoco. L’intenzione non è quella di tenere chiuso il tratto, entro la serata dovrebbe essere possibile tornare a praticare via Marconi. Gettato sale sull’asfalto per evitare che ghiacci.

Le foto