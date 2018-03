Elisoccorso a scuola a Rudiano. Ferito un bambino in seguito a una caduta. Non un alunno della primaria, ma un piccolo di appena quattro anni.

Elisoccorso a scuola

L’allarme è scattato alle 13.39 nel cortile della primaria di via Alcide De Gasperi. In base alla prima ricostruzione, il bimbo sarebbe caduto mentre giocava fuori dal condominio in cui vive. Forse si era arrampicato su una tettoia. Quel che è certo è che, in qualche modo, è andato a finire all’interno della scuola. Gli operatori del 118 sono tempestivamente intervenuti dopo la chiamata al 112.

L’intervento

Sul posto, oltre all’elicottero, un’ambulanza della Croce rossa di Palazzolo. Presenti anche i carabinieri del Radiomobile di Chiari.

Codice rosso

L’allarme è scattato in codice rosso. Dopo l’intervento dei sanitari, le condizioni del bimbo si sarebbero stabilizzate. Il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Brescia. Fortunatamente non è in pericolo di vita.