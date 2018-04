Emergenza alla primaria di Mairano per una bambina di 9 anni.

Elisoccorso e ambulanze

Il 118 è stato chiamato poco prima delle 13 dalla scuola di via IV Novembre, per un malore della bimba. Da subito la situazione è apparsa da codice rosso con l’arrivo dell’ambulanza di Dello e poi dell’automedica da Brescia.

In seguito è arrivato anche l’elisoccorso che ora si trova sul posto.

Sebbene l’emergenza sia data in codice rosso la bambina sarebbe cosciente e non in pericolo di vita.