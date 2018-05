L’elisocorso a Pisogne di notte ha dovuto far fronte a una situazione di emergenza.

Si sono verificate stanotte anche numerose chiamate per rischio intossicazioni da alcool, qualche investimento e aggressione.

Elisoccorso a Pisogne

Codice rosso per la chiamata e codice rosso quando l’elisoccorso è partito, quando stanotte alle 2.10 ha recuperato una 18enne. Quel che sappiamo finora è che la giovane è precipitata e si è infortunata, sulla via Provinciale. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Intossicazioni

La prima situazione a rischio intossicazione è a carico di una 61enne in via Portese a San Felice, finita poi in Ospedale Gaverdo in codice verde.

A Borgosatollo a mezzanotte e 40 si registra la seconda, in via Molino Vecchio. Nulla di grave. Contemporaneamente a Manerbio un 30enne per lo stesso motivo va in ospedale in codice giallo.

Poi, un 26enne in codice verde per un episodio di Rua Sovera, alle 3.30

Altri episodi

Alle 21.30 il primo episodio della nottata: un’aggressione di fronte all’asilo di Urago d’Oglio. Se ne occupano i Carabinieri di Chiari.

poi, l’investimento di un ciclista a Gambara alle 22.15, in via Campo Fiera. Coinvolti, un 14enne e una 30enne, nessuno dei due grave.

Poi, l’aggressione di Puegnago poco prima delle 22.30, ai danni di un 49enne in piazza Baldo.

In via Giuseppe di Vittorio a Brescia vengono anche aggrediti due 19enni, alle 4.25. Nessuno grave.