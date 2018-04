Due incidenti non gravi sono un bilancio positivo. Oltre a qualche intossicazione etilica e da sostanza pericolose, in giro per la provincia.

Due incidenti non gravi

Il primo è quello di via Cremona a Brescia: un auto-contro-auto che coinvolge una 47enne e una 49enne, entrambe trasportate poi in codice verde al Civile e alla Poliambulanza, rispettivamente.

Questo alle 5.20. Dopo circa un’ora a Salò un 27enne allerta i soccorsi per una auto finita contro un ostacolo. Se inizialmente lo scontro sembra serio, alla fine si risolve in un codice giallo.

Intossicazioni etiliche

Comincia alle 21.50 una 31enne di Nave, fortunatamente non grave. Continua un 24enne a Pontevico alle 23.20, non grave, ora all’ospedale di Manerbio.

Poi, a Cazzago san Martino in via Vittorio Emanuele III, chiama i soccorsi all’una e un quarto circa una 23enne. Codice verde.

Altri lievi incidenti

Si segnala anche un’intossicazione da sostanze pericolose a Brescia, da parte di una 20enne.

Inoltre, una rissa a Brescia alle 5.20, in via Giulio Togni.