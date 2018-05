Due aggressioni a Brescia SIRENE DI NOTTE

Due aggressioni a Brescia nel cuore della notte e brutto incidente a San Paolo.

Questa notte ci sono state due aggressioni a Brescia. La prima poco dopo l’1 in via Diaz, ma in questo caso nessuno è stato trasportato in ospedale. Attorno alle 2.36, invece, in piazza Tebaldo Brusato c’è stata un’aggressione. Protagonisti una donna di 28 anni e un uomo di 35 anni.

Incidente

Le ambulanze e i Vigili del fuoco sono intervenuti anche per un incidente in codice giallo a San Paolo avvenuto ieri sera attorno alle 23.30 sulla SpIX. Un uomo di 40 anni è stato portato in ospedale a Manerbio in codice giallo.

Malori

Per il resto nulla da segnalare se non dei malori. Il più clamoroso è avvenuto ieri sera poco prima delle 22 a Montichiari in via Marconi in un corso d’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per aiutare una ragazza di 14 anni che però alla fine non è stata trasportata. Altri malori si sono verificati a Passirano, dove un uomo di 79 anni è stato portato in ospedale in codice giallo. Un altro a Brescia poco dopo la mezzanotte. Paura (allarme in codice rosso) a Desenzano per una 19enne sulla ferrovia in piazza Einaudi. Nulla di grave. La ragazza è finita in ospedale in codice verde. Ultimo intervento alle 3 sempre a Brescia per un’intossicazione etilica di una donna di 50 anni.