Pasqua amara per una donna che ha chiesto aiuto ai Carabinieri di Chiari dopo aver ricevuto pesanti minacce dall’ex.

Minacce

La donna, ancora scossa, ha raccontato che l’ex convivente l’aveva pesantemente minacciata.

La preoccupazione della donna era aumentata dal fatto che l’uomo possedeva diverse armi e voleva usarle contro di lei.

In auto con la pistola

Dopo pochi minuti i Carabinieri hanno intercettato, nei pressi del locale pubblico dove si trovava la donna, l’autovettura con a bordo l’ex convivente.

Sottoposto a perquisizione i militari rinvenivano all’interno del mezzo una pistola semiautomatica con il colpo in canna che veniva prontamente sequestrata. Successivamente i militari si sono recati all’abitazione dell’uomo dove rinvenivano ulteriori armi, tutte regolarmente detenute, che venivano ritirate in via cautelativa.