La notte è stata inaugurata con un ciclista investito a Brescia alle 20, fortunatamente non ferito. Si prosegue con intossicazioni etiliche della movide del sabato sera, e con qualche piccolo incidente.

Il ciclista investito

E’ un uomo di 28 anni che si trovava in via Montello a Brescia. Si trova in ospedale alla Città di Brescia, senza aver riportato ferite gravi.

Danni dell’alcool

Già alle 21 ad Azzano Mella un 31enne chiama i soccorsi sospettando intossicazione etilica. Mezz’ora dopo gli fa eco un 51enne da Lonato del Garda, ma nessuno dei due necessita del trasporto in ambulanza. Così non è per il 18enne che registra danni per l’alcool in metro Casazza, trasportato benché non grave in ospedale. La stessa sorte tocca al 16enne che alle 5 a Corte Franca viene trasportato nell’ospedale di Chiari.

Piccoli incidenti e risse

Due sole risse allertano la Polizia di Stato, in via della Ziziola a Brescia, poco oltre le 2, e in via Casotti. Nel primo caso non sono stati rilasciati dettagli sull’aggressore o sull’aggredito, nel secondo sappiamo che il ferito è un uomo di 41 anni.

A Soprazzocco di Gavardo si registra invece un incidente per auto contro ostacolo. Coinvolte due persone in condizioni semi-critiche (codice giallo), l’elisoccorso non riesce a raggiungerle per il meteo inclemente. Sono trasportate via strada in ospedale.

A Roverbella in provincia di Mantova si ribalta con l’auto un 34enne, trasportato in codice giallo all’ospedale di Mantova. Questo avviene alle 4. Poco meno di tre ore dopo nella vicina Castellucchio si registra un incidente in via Padana Inferiore. Per ora coinvolte due persone, le cui condizioni sono ancora sconosciute.